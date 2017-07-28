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27 сентября Александр Емельяненко сразится с Джеронимо Мондрагоном

27 сентября Александр Емельяненко сразится с Мондрагоном
Eurosport

1 час назад

Младший из братьев возвращается на ринг.

Бойцовский клуб «Ахмат» объявил о событии WFCA 42, которое проведет в Москве 27 сентября.

«В главном поединке вечера боец клуба Михаил Малютин встретится с Фабиано Силва де Кансейсао из Бразилии.

Также в нашей организации дебютирует прославленный файтер Александр Емельяненко. Он сразится с Джеронимо Мондрагоном из Бразилии», – указано в инстаграме клуба «Ахмат».

  • Помимо Емельяненко и Малютина, выступят Максим Гришин, Алексей Ефремов, Зураб Бетергараев и другие бойцы.

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