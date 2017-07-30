Джон Джонс отправил Даниэля Кормье в нокаут, Тайрон Вудли победил Демиана Майю

Джон Джонс победил Даниэля Кормье и вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, которым он владел с 2011 по 2015 год. Бой завершился нокаутом в третьем раунде.

В другом бою Тайрон Вудли нанес поражение Демиану Майе. Поединок продолжался 5 раундов и завершился победой Вудли единогласным решением судей. Тайрон отстоял титул в полусреднем весе.

Джонс одержал 23 победы (10 – нокаутом) при одном поражении.

На счету Вудли 22 победы (6 – нокаутом), 1 ничья и 3 поражения (1 – нокаутом).

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