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Джон Джонс отправил Даниэля Кормье в нокаут, Тайрон Вудли победил Демиана Майю
В Анахайме прошел турнир UFC 214
Джон Джонс победил Даниэля Кормье и вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, которым он владел с 2011 по 2015 год. Бой завершился нокаутом в третьем раунде.
В другом бою Тайрон Вудли нанес поражение Демиану Майе. Поединок продолжался 5 раундов и завершился победой Вудли единогласным решением судей. Тайрон отстоял титул в полусреднем весе.
- Джонс одержал 23 победы (10 – нокаутом) при одном поражении.
- На счету Вудли 22 победы (6 – нокаутом), 1 ничья и 3 поражения (1 – нокаутом).
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