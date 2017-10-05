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Тренер сборной России по MMA: «Будем сражаться за все золотые медали во всех весовых категориях»

Тренер сборной России по MMA: «Будем сражаться за все золотые медали во всех весовых категориях»
Eurosport

Вчера в 19:09

Геннадий Капшай уверен в успехе отечественных бойцов.

Главный тренер сборной России по MMA Геннадий Капшай рассказал о подготовке российских бойцов к ЧМ, который пройдет 6 и 7 октября в Астане.

«Основную конкуренцию в борьбе за медали нашим ребятам составят Казахстан, Украина, подтянулись сборные Киргизии, Китая, Белоруссии, Германии. Нужно отметить рост всех стран, которые из года в год равняются на наши результаты. Поэтому легко не будет.

Российские спортсмены очень мотивированы, для них победа на чемпионате мира, помимо дальнейших перспектив – возможность доказать, что ты сильнейший. Каждая победа в каждом бою будет важна для всей команды. Прогнозы не делаю, но мы будем сражаться за все золотые медали во всех весовых категориях», – заявил Капшай.

  • Россию на турнире представят Магомед Даитбегов (до 56,7 кг), Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг) и Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).
  • На ЧМ-2016 российские бойцы завоевали все возможное золото во всех весовых категориях.

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