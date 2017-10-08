Тони Фергюсон завоевал пояс временного чемпиона UFC, победив Кевина Ли

Американец Тони Фергюсон завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе, победив соотечественника Кевина Ли в центральном бою субботнего бойцовского вечера на арене «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе.

В третьем раунде Фергюсон завершил поединок удушающим приемом.

В другом бою вечера Деметриус Джонсон защитил чемпионский пояс в наилегчайшем весе, победив Рэя Борга болевым приемом в пятом раунде.

Чемпионский пояс UFC в легком весе принадлежит Конору Макгрегору, который не выступал в ММА с ноября 2016 года.

Фергюсон выиграл 23 боя при 3 поражениях.

У Ли 16 побед и 3 поражения.

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