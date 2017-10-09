Фанат MMA вышел на замену в титульном бою и уложил противника в первом раунде

Свидетелями невероятной истории стали фанаты ММА, пришедшие на турнир Juiz de Fora Fight 18: зритель перед титульным поединком заменил одного из бойцов и выиграл пояс в первом раунде.

Изначально бой планировался между Карлосом Эуардо Руфино и Клаудинеем Каллом, но на взвешивании Руфино превысил допустимый лимит. Калл изначально согласился на бой, но за несколько минут до его начала отказался. Тогда выйти на ринг попросился зритель по имени Луис Фелипе Алвим: парень, не проводивший в ММА ни одного поединка, выиграл бой в первом раунде удушающим приемом.

Впоследствии выяснилось, что на счету Алвима есть 15 боев по правилам тайского бокса и бразильского джиу-джитсу, сообщает MMAfighting.

После боя Алвим сделал предложение девушке.

Каким образом обычный зритель попал на ринг и сдавал ли он медицинские тесты, неизвестно.

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