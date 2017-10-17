Eurosport
«Не могу поверить, что это он». Макгрегор просто зашел в магазин и довел до экстаза кассиршу
Конор без всяких усилий подарил неизвестной дамочке лучший день в ее жизни.
Звезда UFC Конор Макгрегор спокойно зашел в магазин отовариться. Едва увидев легенду, кассирша бросила все дела и схватилась за телефон:
«Макгрегор, о мой бог. Не могу поверить, что он зашел в наш магазин».
Реакция девушки вызвала улыбку даже у сурового ирландца.
- Макгрегор остается чемпионом мира UFC в легком весе, но последний бой в ММА он провел в ноябре 2016 года.
- У ирландца 24 боя и 21 победа (18 – нокаутом) при 3 поражениях.
- В августе Конор провел первый профессиональный поединок по правилам бокса и проиграл Флойду Мэйуэзеру техническим нокаутом.
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