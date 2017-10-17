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«Не могу поверить, что это он». Макгрегор просто зашел в магазин и довел до экстаза кассиршу

«Не могу поверить, что это он». Макгрегор просто зашел в магазин и довел до экстаза кассиршу
Eurosport

35 мин. назад

Конор без всяких усилий подарил неизвестной дамочке лучший день в ее жизни.

Звезда UFC Конор Макгрегор спокойно зашел в магазин отовариться. Едва увидев легенду, кассирша бросила все дела и схватилась за телефон:

«Макгрегор, о мой бог. Не могу поверить, что он зашел в наш магазин».

Реакция девушки вызвала улыбку даже у сурового ирландца.

  • Макгрегор остается чемпионом мира UFC в легком весе, но последний бой в ММА он провел в ноябре 2016 года.
  • У ирландца 24 боя и 21 победа (18 – нокаутом) при 3 поражениях.
  • В августе Конор провел первый профессиональный поединок по правилам бокса и проиграл Флойду Мэйуэзеру техническим нокаутом.

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