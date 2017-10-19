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Артем Лобов: «Конор Макгрегор вернется и отберет фальшивый пояс у Тони Фергюсона»

Лобов: «Макгрегор вернется и отберет фальшивый пояс у Фергюсона»
Bloodandsweat

1 час назад

Ирландец планирует громкое возвращение в ММА.

Товарищ Конора Макгрегора Артем Лобов выразил уверенность в том, что ирландец не уклонится от встречи с Тони Фергюсоном.

«Теперь, когда с поединком против Мэйуэзера покончено, Конор вернется к защите своего пояса. Лично я уверен, что он будет драться с Тони. Какой-то парень носит фальшивый пояс на талии, и Конор захочет отобрать его во что бы то ни стало.

Считаю, что Конор совершенно точно будет драться с Тони. С кем ему еще драться? Пояс многое значит для Конора, он мечтал о нем очень-очень долгое время, так что отобрать у него титул будет чертовски сложно», – сказал Лобов Bloodandsweat.

  • Макгрегор остается чемпионом мира UFC в легком весе, но последний бой в ММА он провел в ноябре 2016 года.
  • У ирландца 24 боя и 21 победа (18 – нокаутом) при 3 поражениях.
  • В августе Конор провел первый профессиональный поединок по правилам бокса и проиграл Флойду Мэйуэзеру техническим нокаутом.

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