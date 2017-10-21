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Александр Шлеменко потерпел десятое поражение в карьере

Шлеменко потерпел десятое поражение в карьере
Eurosport

54 мин. назадИзменено 42 мин. назад

Российский боец уступил голландцу Гегарду Мусаси на турнире в США.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 185 в Анкасвилле.

Мусаси выиграл единогласным решением судей (все судьи: 29-28).

По сведениям журналиста Игоря Лазорина, команда Шлеменко будет подавать апелляцию на результат боя.

  • Для Шлеменко это поражение стало десятым при 56 победах.
  • Мусаси одержал 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи).

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