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Александр Шлеменко потерпел десятое поражение в карьере
Российский боец уступил голландцу Гегарду Мусаси на турнире в США.
Бой состоялся в рамках турнира Bellator 185 в Анкасвилле.
Мусаси выиграл единогласным решением судей (все судьи: 29-28).
По сведениям журналиста Игоря Лазорина, команда Шлеменко будет подавать апелляцию на результат боя.
- Для Шлеменко это поражение стало десятым при 56 победах.
- Мусаси одержал 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи).
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