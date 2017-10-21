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Гергард Мусаси – о победе над Александром Шлеменко: «Решение судей было спорным»
Голландский боец ММА нашел мужество признать, что соперник был, как минимум, не хуже.
Репортеры спросили Мусаси, не считает ли он решение судей присудить ему победу в бою с Шлеменко, несправедливым.
«Я согласен с вами, согласен. Решение было спорным. Но как профессионал я должен это принять. Все нормально», – цитирует Мусаси «Спорт-Экспресс».
- Судьи отдали победу Мусаси единогласным решением (все судьи: 29-28). Зал встретил решение судей свистом.
- Команда Шлеменко планирует подать апелляцию на результат боя.
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