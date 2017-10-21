Гергард Мусаси – о победе над Александром Шлеменко: «Решение судей было спорным»

Репортеры спросили Мусаси, не считает ли он решение судей присудить ему победу в бою с Шлеменко, несправедливым.

«Я согласен с вами, согласен. Решение было спорным. Но как профессионал я должен это принять. Все нормально», – цитирует Мусаси «Спорт-Экспресс».

Судьи отдали победу Мусаси единогласным решением (все судьи: 29-28). Зал встретил решение судей свистом.

Команда Шлеменко планирует подать апелляцию на результат боя.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами