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Гергард Мусаси – о победе над Александром Шлеменко: «Решение судей было спорным»

Мусаси – о победе над Шлеменко: «Решение судей было спорным»
Eurosport

1 час назад

Голландский боец ММА нашел мужество признать, что соперник был, как минимум, не хуже.

Репортеры спросили Мусаси, не считает ли он решение судей присудить ему победу в бою с Шлеменко, несправедливым.

«Я согласен с вами, согласен. Решение было спорным. Но как профессионал я должен это принять. Все нормально», – цитирует Мусаси «Спорт-Экспресс».

  • Судьи отдали победу Мусаси единогласным решением (все судьи: 29-28). Зал встретил решение судей свистом.
  • Команда Шлеменко планирует подать апелляцию на результат боя.

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