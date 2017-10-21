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Александр Шлеменко сломал руку во втором раунде боя с Герардом Мусаси

Шлеменко сломал руку во втором раунде боя с Мусаси
Eurosport

23 мин. назадИзменено 11 мин. назад

Боец из России сражался не только с соперником.

Александр столкнулся с серьезной проблемой по ходу поединка против Мусаси.

«Во втором раунде сломал левую руку. Бил и понял, что она уже сломана. Да в бою-то не чувствуешь этого вообще.

Вроде бы у Гегарда сломана орбитальная кость. Говорят, что он в соседней палате. Многое можно говорить, но мы бойцы, я его уважаю и хочу пожелать ему выздоровления», – заявил Шлеменко.

  • Бой между Шлеменко и Мугаси состоялся в рамках турнира Bellator 185 в Анкасвилле.
  • Мусаси выиграл единогласным решением судей (все судьи: 29-28).
  • Для Шлеменко это поражение стало 10-м при 56 победах.
  • Мусаси одержал 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи).

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