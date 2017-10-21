Александр Шлеменко сломал руку во втором раунде боя с Герардом Мусаси

Александр столкнулся с серьезной проблемой по ходу поединка против Мусаси.

«Во втором раунде сломал левую руку. Бил и понял, что она уже сломана. Да в бою-то не чувствуешь этого вообще.

Вроде бы у Гегарда сломана орбитальная кость. Говорят, что он в соседней палате. Многое можно говорить, но мы бойцы, я его уважаю и хочу пожелать ему выздоровления», – заявил Шлеменко.

Бой между Шлеменко и Мугаси состоялся в рамках турнира Bellator 185 в Анкасвилле.

Мусаси выиграл единогласным решением судей (все судьи: 29-28).

Для Шлеменко это поражение стало 10-м при 56 победах.

Мусаси одержал 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи).

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