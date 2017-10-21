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Александр Шлеменко сломал руку во втором раунде боя с Герардом Мусаси
Боец из России сражался не только с соперником.
Александр столкнулся с серьезной проблемой по ходу поединка против Мусаси.
«Во втором раунде сломал левую руку. Бил и понял, что она уже сломана. Да в бою-то не чувствуешь этого вообще.
Вроде бы у Гегарда сломана орбитальная кость. Говорят, что он в соседней палате. Многое можно говорить, но мы бойцы, я его уважаю и хочу пожелать ему выздоровления», – заявил Шлеменко.
- Бой между Шлеменко и Мугаси состоялся в рамках турнира Bellator 185 в Анкасвилле.
- Мусаси выиграл единогласным решением судей (все судьи: 29-28).
- Для Шлеменко это поражение стало 10-м при 56 победах.
- Мусаси одержал 43-ю победу в 51 бое (6 поражений, 2 ничьи).
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