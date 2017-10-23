Александр Емельяненко: «Мы с Федором не общаемся уже 10 лет»

Александр рассказал о взаимоотношениях с Федором Емельяненко.

«По поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня – своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему.

Сейчас он окружил себя друзьями, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», – отметил Александр.

Емельяненко-младший также рассказал о бое с Мирко Крокопом Филиповичем.

«Кто-то говорит, что самый тяжелый бой был с Крокопом. Я вообще с ним не должен был драться. Это было начало моей карьеры, не было ни опыта, ничего вообще. Организаторы «Прайда» хотели Мирко вывести под Федю. Начали запугивать, что если он с ним не подерется, то заберут пояс.

Ну, собственно, я предложил Феде: «Давай я с ним подерусь, ты за это время сможешь подготовиться». Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против Крокопа, я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Я знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде. Так я и сделал.

То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил. По барабану, что родной брат огреб от профессионала, ничего страшного», – цитирует Емельяненко «Советский спорт».

В сентябре 2017 года в первом после возвращения из колонии поединке Александр Емельяненко нокаутировал бразильского бойца Джеронимо дос Сантоса на турнире лиги World fighting championship Akhmat (WFCA) в Москве.

Спортсмен одержал 24-ю победу при семи поражениях в карьере.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами