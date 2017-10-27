Getty Images
Нурмагомедов проведет бой против Барбозы 30 декабря
Не совсем тот соперник, которого ты ждал.
Стал известен следующий соперник Хабиба Нурмагомедова. Российский боец проведет поединок против бразильца Эдсона Барбозы 30 декабря в рамках шоу UFC 219. Об этом сообщил сайт MMA Weekly.
Последний бой Нурмагомедов провел в ноябре 2016 года против Майкла Джонсона. Его бой с Тони Фергюсоном был отложен из-за проблем с перегонкой веса.
- Эдсон Барбоса провел 23 боя по правилам MMA.
- Он одержал 19 побед и 4 раза потерпел поражение.
- Статистика Нурмагомедова – 24 победы из 24 возможных.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте