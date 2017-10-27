Нурмагомедов проведет бой против Барбозы 30 декабря

Стал известен следующий соперник Хабиба Нурмагомедова. Российский боец проведет поединок против бразильца Эдсона Барбозы 30 декабря в рамках шоу UFC 219. Об этом сообщил сайт MMA Weekly.

Последний бой Нурмагомедов провел в ноябре 2016 года против Майкла Джонсона. Его бой с Тони Фергюсоном был отложен из-за проблем с перегонкой веса.

Эдсон Барбоса провел 23 боя по правилам MMA.

Он одержал 19 побед и 4 раза потерпел поражение.

Статистика Нурмагомедова – 24 победы из 24 возможных.

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