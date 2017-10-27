Getty Images

Нурмагомедов проведет бой против Барбозы 30 декабря

Нурмагомедов проведет бой против Барбозы 30 декабря
Eurosport

1 час назад

Не совсем тот соперник, которого ты ждал.

Стал известен следующий соперник Хабиба Нурмагомедова. Российский боец проведет поединок против бразильца Эдсона Барбозы 30 декабря в рамках шоу UFC 219. Об этом сообщил сайт MMA Weekly.

Последний бой Нурмагомедов провел в ноябре 2016 года против Майкла Джонсона. Его бой с Тони Фергюсоном был отложен из-за проблем с перегонкой веса.

  • Эдсон Барбоса провел 23 боя по правилам MMA.
  • Он одержал 19 побед и 4 раза потерпел поражение.
  • Статистика Нурмагомедова – 24 победы из 24 возможных.

Все новости смешанных боевых искусств

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Чем закончится рубка «МЮ» и «Тоттенхэма»

02:06
Популярные видео
Бучневич забросил от штанги, потом казнил вратаря «Аризоны» за ошибку, и «Рейнджерс» победили
2 496 просмотров14 ч
«Кингс» расщепили «Монреаль»: Копитар прошил девятину с кистей, а Куик отстоял шатаут в драке
 483 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться