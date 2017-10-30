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«Он прикончит меня, если выйдет из тюрьмы». Боец, получивший пожизненное за покушение на порнозвезду

«Он прикончит меня, если выйдет из тюрьмы». Боец, получивший пожизненное за покушение на порнозвезду
Артем Буторин

1 час назад

Джон Коппенхавер потерял разум, человечность и жизнь.

«Я не знаю, почувствую ли снова, что такое полноценная жизнь. Даже через 12, 20 или 30 лет… Я не знаю. Но уверена в одном – если он выйдет из тюрьмы, то убьет меня», – рыдала в зале суда татуированная девушка. В изуродованном лице Кристи Мак с трудом прослеживались черты эффектной брюнетки, зажигавшей в сотне фильмов для взрослых. В тот день она свидетельствовала против бывшего бойфренда, чуть не лишившего ее жизни.

Джон Коппенхавер – дичайший отморозок, у которого не было и шанса на нормальную жизнь. Его папа был строгим солдатом, мать – сторчавшейся медсестрой. Ни в одном из учебных заведений Джонни не задерживался из-за паршивого характера. По словам парня, везде его воспринимали агрессивно, а постоянные издевательства сверстников побудили уйти в жесткий спорт.

Коппенхавер проникся единоборствами и после серьезной травмы одного из участников получил шанс в The Ultimate Fighter. После парочки успешных боев Джону снесло крышу: парень почувствовал власть и тренировался где попало. В 2007-м боец продемонстрировал скилл случайному прохожему – суд оценил опасный удушающий прием на 30 дней исправительных работ и три года условного срока.

Джону это нравилось. Из ребенка, которого постоянно пинали в детстве, он превратился в плохого парня, способного навалять любому. Страшное перевоплощение вдохновило бойца на смену имени – скучное Джон Коппенхавер он сменил на War Machine. Тогда же ему показалось, что настоящему бэд-бою не хватает в окружении силиконовых блондинок, и он ушел в порнобизнес. Новое амплуа нравилось Джону еще больше: там он получал удовольствие и кэш, а не удары в зубы.

На одной из тусовок акул взрослой индустрии Машина повздорил с продюсером Дереком Хэем, который недосчитался парочки зубов и пару раз побывал в нокауте. После звонка в 911 Уор свалил сначала с тусовки, а потом из города, и не подозревал, что копы объявили его в розыск. Через пару месяцев боец тусовался в пабе и очень удивился, когда бармен потребовал у него документы. «War Machine? Что это за хрень? Есть нормальные документы?» – спросил бармен за пару мгновений до удара в челюсть.

Через несколько недель Коппенхаверу не понравился разговор с тремя мужиками – все поочередно оказались на полу. Тогда Джону не хватило ума или возможности свалить, и он наконец попался. Суд учел условное наказание Машины и вынес уже реальный срок – год одиночной камеры. Впоследствии всплыли другие драки плохиша, которые стоили ему дополнительного года в тюрячке.

Репутацию отморозка Уор Машин высосал по максимуму: он завел твиттер и видеоблог, умудряясь постить свежак из камеры. Рейтинги Коппенхавера взлетели – фанатам нравилось читать отморозка и кричать: «Жесть, у него же крыша поехала!»

Из-за борзого поведения Джон вылетел из UFC, а из-за длинного языка – из Bellator. «***** [иметь] Обаму! Надеюсь, кто-нибудь замочит этого ****** [гомика]», – запостил Коппенхавер и пропал с элитного ринга.

После освобождения Машина вернулся к фильмам для взрослых – фотосет с Кристи Мак перерос в бурный роман. Сначала девушке нравилась страсть спортсмена, но через пару месяцев боец впервые поднял на даму руку. Парень никогда не был джентльменом и взрывал твитер чернухой. Однажды Коппенхавер высмеял аборт Кристи, который произошел по его же вине: «Ну да, я чпокнул ее. Зато она наградила меня герпесом – у нас боевая ничья».

Кристи терпела недолго – она разорвала отношения с Джоном и просила забыть о ней. Коппенхавер терпел расставание четыре месяца и перешел к действиям. Он купил кольцо, чтобы сделать Кристине предложение, но обнаружил ее в компании нового бойфренда.

Джона накрыла ярость – он не ожидал, что Макиндай может встречаться с кем-то кроме него. Первым под руку безумцу попался кавалер актрисы. Машина превратил лицо Кори Томаса в месиво, несколько раз укусил соперника и выбил ему плечо. Подумав, что мужик уже не встанет, Коппенхавер принялся за любимую: сначала он жестоко избил девушку и попытался изнасиловать – из-за безумия и агрессии у актера произошла промашка. Тогда его охватила еще большая ярость: он нанес Кристи несколько ударов ножом и обрезал ей волосы.

В порыве злобы не выдержал даже нож. После отколотой рукоятки Машина пошел за новым орудием – Мак воспользовалась замешательством маньяка, голой вылетела из дома и позвала на помощь.

«Это самый страшный момент в моей жизни. Я до сих пор вздрагиваю и рыдаю, когда кто-то кладет руку на мою шею. Я не видела своих друзей и не чувствовала себя в безопасности даже дома», – вспоминает девушка страшное 8 августа 2014-го.

Коппенхавер сразу же свалил с места преступления, но особо не парился: через несколько дней он наехал на другую даму в отеле. Администратор вызвал полицию, задержавшую отморозка без всякого сопротивления.

Кристи доставили в больницу с частичным разрывом печени и кашей вместо лица: боец разбил ей 18 костей, сломал нос, выбил зубы и раскрошил ребра. Спортсмен страшно отыгрался на девушке за отказ встречаться, но вину не признавал: «Они хотят повесить на меня изнасилование, попытку убийства, вооруженное ограбление и похищение! Это чертовски смешно. Это делает справедливость невозможной».

Вряд ли кто-нибудь понял, о какой справедливости талдычил Коппенхавер – обвинение потребовало от суда высшей меры наказания. Следствие дважды предлагало маньяку сделку: сначала взамен на признание Джону светило 16 лет тюрьмы, потом – от 18 до 40. Адвокат советовал наивному спортсмену отрицать вину и доказывал, что преступление Машина совершил в состоянии дичайшего аффекта.

Защита предсказуемо провалилась. Присяжные совещались два дня и учли криминальное прошлое бойца и слезные просьбы Мак впаять монстру пожизненный срок. Суд полностью принял сторону жертвы – Коппенхавер рыдал, услышав, что просидит в тюрьме всю жизнь с маленькой вероятностью амнистии после 36 лет заключения.

Еще по ходу следствия Джон раскаялся, обрел бога и все равно не справился. В ожидании страшного вердикта Машина накатал километровую прощальную записку и обтянул вокруг шеи веревку, сделанную из одеяла. Неладное вовремя заметили охранники и не помогли Джону избежать наказания.

«Не прошло и дня, чтобы я не думал о том моменте. Когда я смотрел в отражение, то не мог не разбить зеркало. Таким меня сделало общество», – написал Джон в прощальной записке, вспомнив еще отца, всех друзей и несколько раз процитировав Ницше.

На ринге Машина одержал 14 побед в 19 боях, проведя последнюю схватку в 2013-м. Его сражения всегда восторгали фанатов зрелищностью и агрессией. Тогда никто не представлял, что границу между безумием на ринге и в жизни можно стереть так быстро и непринужденно.

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