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Конор Макгрегор вызвал Флойда Мэйуэзера на бой по правилам ММА

Макгрегор вызвал Мэйуэзера на бой по правилам ММА
Eurosport

52 мин. назад

Еще один вариант – Пол Малиньяджи.

Ирландский боец намерен заманить кого-то из боксеров в октагон.

«Изначально Мэйуэзер говорил о том, чтобы дальше встретиться по правилам ММА. Об этом он говорил перед боем. В моих планах привести одного из боксеров сюда. Я вошел в их мир, я сделал шоу для моих фанатов, и теперь пускай один из них придет в мой мир.

Может быть, Малиньяджи или Флойд согласятся на бой ММА. Мы могли бы провести реванш по правилам бокса или сделаем следующий бой боем ММА, как он изначально и говорил. У меня есть различные варианты», – сказал Макгрегор.

  • Макгрегор дебютировал в боксе, проведя бой против Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок в первом среднем весе завершился победой боксера техническим нокаутом в 10-м раунде.
  • Малиньяджи, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF (2007-2008) и WBA (2012-2013), помогал Макгрегору готовиться к бою с Мэйуэзером, но покинул тренировочный лагерь ирландского бойца после того, как тот опубликовал в соцсетях фото со спарринга, где якобы отправил боксера в нокаут.

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