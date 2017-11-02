Eurosport
Конор Макгрегор: «Я снова выйду в октагон, только если стану совладельцем UFC»
Похоже на шантаж.
Ирландский боец на стал отвечать на вопрос о своем следующем бое напрямую.
«Я был промоутером при организации боксерского боя с Флойдом Мэйуэзером, и сейчас мы тоже ведем переговоры о следующем бое.
Но я не выйду в октагон снова до тех пор, пока не буду совладельцем всего этого», – цитирует Макгрегора MMAjunkie.
- Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что проведет переговоры с ирландцем о продаже ему части акций компании, добавив, что это, возможно, единственный способ удержать Макгрегора в промоушне.
- UFC основан в 1993 году. Уайту принадлежит около 10 процентов акций компании.
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