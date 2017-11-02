Конор Макгрегор: «Я снова выйду в октагон, только если стану совладельцем UFC»

Ирландский боец на стал отвечать на вопрос о своем следующем бое напрямую.

«Я был промоутером при организации боксерского боя с Флойдом Мэйуэзером, и сейчас мы тоже ведем переговоры о следующем бое.

Но я не выйду в октагон снова до тех пор, пока не буду совладельцем всего этого», – цитирует Макгрегора MMAjunkie.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что проведет переговоры с ирландцем о продаже ему части акций компании, добавив, что это, возможно, единственный способ удержать Макгрегора в промоушне.

UFC основан в 1993 году. Уайту принадлежит около 10 процентов акций компании.

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