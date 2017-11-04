«Он помог России встать с коленей». Александр Емельяненко сочинил стих про Владимира Путина

Российский боец ММА Александр Емельяненко записал на видео собственное стихотворение о президенте России Владимире Путине.

Текст произведения Емельяненко выглядит так:

«Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!

Я вперед за нашим президентом,

И в огонь и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!

С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни

И никто не вступиться за нас.

Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдем за Вами до конца!»

4 ноября в России празднуется День народного единства.

В 2018 году в России состоятся выборы президента. Владимир Путин пока официально не объявлял об участии в них.

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