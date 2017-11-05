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Роз Намаюнас нокаутировала Джоанну Енджейчик в бою за звание чемпионки UFC
Полька отправилась на пол в первом же раунде.
Роз Намаюнас завоевала пояс чемпионки UFC в весе до 52 килограмм в бою против Джоанны Енджейчик. Американка отправила соперницу в нокаут в первом раунде.
Енджейчик впервые уступила пояс, ранее защитив его 5 раз.
- Енджейчик проиграла первый из 15 боев в UFC.
- На счету Намаюнас стало 6 побед в 9 боях.
- 25-летняя американка впервые завоевала пояс UFC.
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