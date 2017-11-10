Федор Емельяненко примет участие в турнире за титул Bellator в 2018 году

В турнире, помимо Емельяненко, примут участие экс-чемпион UFC Фрэнк Мир, Мэтт Митрион, Рой Нельсон, Райан Бэйдер, экс-чемпион UFC Куинтон Джексон, Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

«Это будет особый турнир. Мы соберем вместе восемь знаковых бойцов MMA, и лучший из них станет чемпионом», – сказал президент Bellator Скотт Кокер, которого цитирует Мmajunkie.com.

Бои турнира пройдут в течение 2018 года, финал запланирован на декабрь.

41-летний Федор Емельяненко провел в ММА 41 бой, одержав 36 побед и потерпев 5 поражений.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме