Валентино Росси госпитализирован после падения на тренировке

Семикратный чемпион мира в классе MotoGP Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке по мотокроссу..

38-летний мотогонщик получил травму грудной клетки. Жизни Росси ничего не угрожает, но предстоящую ночь он проведет в больнице, сообщает Sport Mediaset.

Росси после пяти этапов занимает третье место в общем зачете пилотов чемпионата мира в классе MotoGP сезона-2017.

Росси становился чемпионом в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 и 2009 годах.

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