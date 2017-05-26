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Валентино Росси госпитализирован после падения на тренировке
Жизни мотогонщика ничего не угрожает.
Семикратный чемпион мира в классе MotoGP Валентино Росси доставлен в больницу после падения на тренировке по мотокроссу..
38-летний мотогонщик получил травму грудной клетки. Жизни Росси ничего не угрожает, но предстоящую ночь он проведет в больнице, сообщает Sport Mediaset.
- Росси после пяти этапов занимает третье место в общем зачете пилотов чемпионата мира в классе MotoGP сезона-2017.
- Росси становился чемпионом в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 и 2009 годах.
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