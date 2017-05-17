Eurosport
Чемпион 2006 года в MotoGP находится в тяжелом состоянии после аварии на велосипеде
Ники Хэйдена сбил автомобиль.
Мотогонщик получил серьезную черепно-мозговую и травму грудной клетки в результате аварии.
Хэйден катался в компании друзей на велосипеде и попал под автомобиль, в результате чего оказался на капоте и разбил лобовое стекло транспортного средства, а его велосипед улетел в канаву.
Гонщик команды Honda World Superbike находится в тяжелом состоянии в одном из лазаретов Римени, сообщает Riminitoday.
- Ники Хэйден – чемпион в классе MotoGP 2006 года.
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте