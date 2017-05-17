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Чемпион 2006 года в MotoGP находится в тяжелом состоянии после аварии на велосипеде

Чемпион 2006 года в MotoGP находится в тяжелом состоянии после аварии на велосипеде
Eurosport

5 мин. назад

Ники Хэйдена сбил автомобиль.

Мотогонщик получил серьезную черепно-мозговую и травму грудной клетки в результате аварии.

Хэйден катался в компании друзей на велосипеде и попал под автомобиль, в результате чего оказался на капоте и разбил лобовое стекло транспортного средства, а его велосипед улетел в канаву.

Гонщик команды Honda World Superbike находится в тяжелом состоянии в одном из лазаретов Римени, сообщает Riminitoday.

  • Ники Хэйден – чемпион в классе MotoGP 2006 года.

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