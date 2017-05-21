Eurosport
Мощнейший завал на Гран-при Франции
Все из-за одного падения.
В одном из заездов на Гран-при Франции случился серьезный завал, участниками которого стали более десятка гонщиков.
На одном из поворотов участники не справились с управлением и вылетели с трассы на гравий. В результате произошедшего никто не пострадал.
- В общем зачете Moto GP лидирует итальянец Валентино Росси.
- Места со второго по четвертое занимают испанцы Маверик Виньялес, Марк Маркес и Даниэль Педроса.
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