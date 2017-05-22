Ники Хэйден скончался спустя 5 дней после ДТП

Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года умер из-за травм, полученных в ДТП.

Американец 17 мая попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини. 35-летний спортсмен был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже он был введен в искусственную кому, передает ТАСС.

По информации Corriere di Romagna, в распоряжении полиции имеется видео аварии, на котором видно, что Хейден не остановился на стоп-линии, в результате чего был сбит.

Последнюю победу в жизни спортсмен одержал в 2016 году на этапе в Малайзии.

Видео - Видео последней победы Хейдена, скончавшегося после жестокого ДТП 01:39

Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 годы. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda.

С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike, в текущем сезоне он занимает 13-е место.

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