Eurosport

Скончавшийся мотогонщик Ники Хэйден станет донором органов

Хэйден станет донором органов
Eurosport

57 мин. назад

Великий поступок.

Экс-мотогонщик в классе MotoGP, скончавшийся в больнице спустя 5 дней после попадания в автокатастрофу на велосипеде, завещал органы нуждающимся.

«Cпасибо Ники Хэйдену, что он стал донором. Выраженное при жизни согласие чемпиона дает нам шанс превратить этот момент глубочайшей боли в повод для надежды для других людей», – сообщил директор центра Алессандро Нанни Коста Askanews.

  • Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 годы. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе Honda.
  • С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike, в текущем сезоне он занимал 13-е место.

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