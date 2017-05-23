Скончавшийся мотогонщик Ники Хэйден станет донором органов

Экс-мотогонщик в классе MotoGP, скончавшийся в больнице спустя 5 дней после попадания в автокатастрофу на велосипеде, завещал органы нуждающимся.

«Cпасибо Ники Хэйдену, что он стал донором. Выраженное при жизни согласие чемпиона дает нам шанс превратить этот момент глубочайшей боли в повод для надежды для других людей», – сообщил директор центра Алессандро Нанни Коста Askanews.

Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 годы. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе Honda.

С 2016 года Хэйден выступал в классе Superbike, в текущем сезоне он занимал 13-е место.

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