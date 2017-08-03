Eurosport
13-кратный чемпион мира в MotoGP скончался в возрасте 70 лет после падения с квадроцикла
Анхель Ньето умер после введения в искусственную кому.
Испанский экс-мотогонщик умер после ушиба головы в результате падения с квадроцикла. Врачи ввели Ньето в состояние искусственной комы, но из-за отека мозга мужчина скончался.
Анхелю было 70 лет. Соболезнования родным и близким спортсмена выразили гоночные и футбольные испанские клубы.
- Ньето – 13-кратный чемпион мира в классе Moto GP.
- Анхель – первый в истории Испании чемпион в мотогонках.
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