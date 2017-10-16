«Я была волосатой, как медведь». Автогонщик превратился в женщину ради балета

«Мама! Мама! Хочу себе такой же костюм», – истерил 5-летний мальчик, указывая пальцем в телек, по которому шла любимая передача британских детей Blue Peter. На экране грациозно кружились девочки в балетных пачках и угощали гостей в студии сладостями. Мать мальчика не придала значения – перерастет, увлечется каким-нибудь мужским видом спорта.

В девять лет Джеймс записался в школу картинга, но танцы никогда не выходили у него из головы. Однажды друзья засекли, как парень плясал в спортзале – сначала посмеялись, потом побили. «В 15 я впервые признался маме, что чувствую себя девушкой в мужском теле. Конечно, ей понадобилось время это принять, но она все поняла и сгладила мою гендерную дисфорию. В 90-х об этом мало говорили, она доставала специальную литературу, чтобы разобраться и помочь. Папа умер, когда я был маленьким, поэтому не знаю, как бы он отреагировал. Думаю, не очень хорошо», – Джеймс благодарен матери за понимание.

Трансгендер опасался каминг-аута и в 17 записался в секцию балета. Все шло замечательно, пока однажды преподаватель не позвонил матери Джеймса и не нажаловался, что тот танцует, как женщина. В беседе мама проговорилась о проблемах сына, после чего девушку с телом мужчины не пустили на занятия. «Я вернулся домой с разбитым сердцем. Было так обидно – меня выгнали, хотя я не сделал ничего плохого. В тот момент я боролся с женщиной внутри себя и всего лишь хотел танцевать», – поник парень. Он не сдался, выучился на IT-специалиста и постиг балетное искусство с помощью самоучителя.

Состояние молодого человека из Лидса сгладила его вторая после балета любовь – раллийные гонки, в которых он участвовал до 30 лет. В 2008-м и 2010-м Джеймс выиграл чемпионат Северного Йоркшира, но все равно не чувствовал себя по-настоящему счастливым. К каминг-ауту его подтолкнуло признание Ребекки Рут – в 2015-м на BBC вышел ситком, в котором она исполнила главную роль как первый актер-трансгендер. «За Ребеккой потянулись другие люди, которые поняли, что глупо жить в страхе. Недавно я прочитала историю ветерана Второй мировой войны Питера Дэвиса, который в 90 лет стал Патрицией, и убедилась, что все сделала правильно. Я бы столько не вытерпела», – почувствовал себя свободным Джеймс и стал Софи Ребеккой.

Жизнь трансгендера повернула круче, чем на гоночной петле, в 2013-м, когда мама Софи рассказала об изменении правил Королевской академии балета. Школа с 95-летней историей разрешила проходить курсы женского танца не только людям, родившимся женщинами. Ребекка сдала вступительные экзамены и стала первым студентом-трансгендером элитного учебного заведения. «Я танцую, потому что я танцор. Неважно, женщина я или мужчина. Просто случилось так, что я трансгендер», – объяснила британка.

Два года назад Софи начала гормональную терапию, чтобы превратиться в женщину физиологически. Сначала употребляла гормоны с низкой дозой, а через полгода использовала препараты для блокировки тестостерона, из-за чего резко потеряла мышечную массу. Во время занятий Ребекка с трудом справляется с меняющимся центром тяжести и испытывает нехватку сил. «Во второй раз в жизни у меня происходит половое созревание. Я получу полноценный эстроген в ближайшие несколько месяцев, но для завершения всех изменений потребуются еще три года. Каждый урок я танцую словно с другим телом, но не сдаюсь – однажды все придет в норму. Пока что самым сложным и болезненным было лазерное удаление волос, потому что я была волосатой, как медведь», – готова к борьбе Софи.

Учителя отмечают большую самоотдачу студентки и рост 190 см, благодаря чему она выписывает красивые линии в пачке. В этом году в Королевскую академию балета поступил еще один трансгендер –14-летний Джо Сандбрук родился девочкой, но считает себя мальчиком. «Обычные люди не понимают, что мы сильно рискуем, решаясь на каминг-аут. Многие теряют семью, друзей, работу. Поэтому поддержка общества очень важна. Все имеют право на самовыражение», – считает Ребекка.

37-летняя женщина понимает: как бы усердно она ни занималась, на большую сцену ей не пробиться из-за возраста. Это не снижает мотивацию балерины. Софи верит, что однажды мечта сбудется – мама увидит, как она танцует.

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