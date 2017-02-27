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Член сборной России по маунтинбайку погиб в ДТП из-за пьяного водителя

Член сборной России по маунтинбайку погиб в ДТП из-за пьяного водителя
ТАСС

29 мин. назад

Антону Гоголеву было 32 года.

Гонщика сбил автомобиль Volkswagen в Адлерском районе Сочи. 32-летний мужчина был госпитализирован и скончался в больнице.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили факт ДТП, не уточняя личность и род занятий погибшего. «По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen при перестроении совершил наезд на мужчину, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении, после чего продолжил движение и столкнулся с дорожным ограждением», – уточнили в полиции.

По словам главного тренера сборной России Вячеслава Устиновича, водитель Volkswagen находился в состоянии наркотического опьянения.

«Несмотря на то, что я перешел сейчас на паралимпийское направление, для меня это жуткая трагедия. Видимо, был сильный удар. Его всего переломало, судя по фотографиям», – заметил Устинович ТАСС.

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(фото: страница Антона Гоголева «ВКонтакте»)

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