Eurosport
Бойцы одновременно выключили друг друга на соревнованиях по муай-тай
Эпично.
Двойной нокдаун произошел в бою на турнире в Паттайе между Дорианом Прайсом и Джонотаном Лека.
Прайс ударил соперника в челюсть рукой, а сам получил локтем, но выиграл поединок, успев подняться до отсчета рефери.
- Дориан Прайс числится в UFC, где в 2007 году провел 1 бой, проиграв представителю Армении Роману Митичану.
- Прайс представляет Америку, Лека – Францию.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте