Eurosport

Бойцы одновременно выключили друг друга на соревнованиях по муай-тай

Бойцы одновременно выключили друг друга на соревнованиях по муай-тай
Eurosport

1 час назад

Эпично.

Двойной нокдаун произошел в бою на турнире в Паттайе между Дорианом Прайсом и Джонотаном Лека.

Прайс ударил соперника в челюсть рукой, а сам получил локтем, но выиграл поединок, успев подняться до отсчета рефери.

  • Дориан Прайс числится в UFC, где в 2007 году провел 1 бой, проиграв представителю Армении Роману Митичану.
  • Прайс представляет Америку, Лека – Францию.

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