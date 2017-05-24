Бойцы одновременно выключили друг друга на соревнованиях по муай-тай

Двойной нокдаун произошел в бою на турнире в Паттайе между Дорианом Прайсом и Джонотаном Лека.

Прайс ударил соперника в челюсть рукой, а сам получил локтем, но выиграл поединок, успев подняться до отсчета рефери.

Дориан Прайс числится в UFC, где в 2007 году провел 1 бой, проиграв представителю Армении Роману Митичану.

Прайс представляет Америку, Лека – Францию.

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