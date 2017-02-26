AFP

Германия выиграла эстафету в двоеборье, Россия – десятая

Германия выиграла эстафету в двоеборье, Россия – десятая
Eurosport

1 час назад

Немцы возглавили медальный зачет мирового первенства.

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Сборная Германии стала победителем эстафеты на чемпионате мира. Серебро завоевала Япония, бронзу – Франция.

Сборная России, за которую выступали Тимофей Борисов, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков и Самир Мастиев, заняла десятое место.

  • Йоханнес Ридзек, ранее победивший на среднем трамплине и гонке на 10 километров, взял в Лахти уже второе золото. Немцы в медальном зачете обошли норвежцев.
  • 1 марта двоеборцы проведут соревнования на большом трамплине и 10-километровой дистанции.
  • Чемпионат мира завершится 5 марта.

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