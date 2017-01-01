«Вы не выигрываете серебро, вы проигрываете золото». Как Nike и МОК воевали на Олимпиаде

Представьте, что вы хозяин небольшой фирмы по производству кетчупа. Пришел август-2016, все говорят только об Олимпиаде, а ваш соус тем временем покупается так себе. Решение приходит в голову само: открываете официальный твиттер вашей фирмы и, радуясь удачной идее, пишете что-то вроде «Кетчуп «Олег» – такой же крутой, как олимпийцы, только без химии внутри», а в конце хэштеги #Rio2016, #Gold и #Olympics. Через 30 минут в кабинет забегает ваш юрист, кричит что-то про копирайт, но удалять пост уже поздно: шутка зашла, твит репостнули 2500 раз, новостные сайты наделали скриншотов. Звонит ваш телефон, и холодный женский голос из недр юридического отдела МОК предлагает вам либо судиться, либо договориться полюбовно. Оба варианта означают, что вы – банкрот.

В реальности с олимпийским копирайтом все не так трагично, но близко к этому: любой компании, не являющейся официальным спонсором Олимпиады, запрещено употреблять официальные хэштеги Игр; медиа, не являющимся официальными бродкастерами ОИ, запрещено рассказывать о ней дольше шести минут в день; всем запрещено транслировать состязания в сервисах вроде Periscope, выкладывать любые видеоролики в соцсети. Даже гифки под запретом. Мысль о размещении олимпийских колец рядом с логотипом левой фирмы по производству кетчупа подсудна.

МОК ревностно оберегает свой бренд и порвет любого за неаккуратное обращение с ним, хотя 20 лет назад, на Олимпиаде-1996 в Атланте, все было не так жестко.

Все началось с забега спринтеров на 400 метров. Великий американский атлет Майкл Джонсон всегда удачно ловил момент, когда курок стартового пистолета выбивал искру, и стартовал параллельно с выстрелом. В этот раз Джонсон снова привез соперникам несколько миллисекунд на старте и телепортировался к финишу за победой. Ждать награду долго не пришлось – золото Майкла уже было при нем: весь стадион наблюдал за невероятно дерзкими для середины 90-х золотыми бутсами Nike на ногах Джонсона. Каждая пара таких кед стоила 30 тысяч долларов.

Миллионы телезрителей по всему миру видели золото, которое Джонсон надел раньше олимпийской медали. Через несколько дней Америка увидела еще более вызывающую картину: на обложке одного из самых популярных журналов мира Time Майкл красовался с двумя медалями на шее, а золотая шиповка от Nike нагло составляла им компанию.

Подобная реклама – мечта любого спонсора Олимпиады. Но была одна проблема: Nike не являлся спонсором Игр.

Корпорация не договорилась с МОК о соглашении, что было для нее провалом: Игры в Америке, Nike – одна из самых популярных фирм страны, а официальными спонсорами стали конкуренты из Reebok. Но маркетологи американцев провели образцовую кампанию паразитического маркетинга и заставили говорить о Nike, показывать Nike, обсуждать Nike в контексте Олимпийских игр, потратив на это копейки – официальные спонсоры платят МОК до 100 миллионов долларов, а эти ребята потратились только на атрибутику, рекламные щиты и обложку журнала Time.

Найки открыли магазин чуть ли не у въезда в олимпийскую деревню, повесив рядом огромный логотип компании. Они продавали атрибутику ниже рыночной стоимости, а флаги с фирменной галкой раздавали болельщикам бесплатно – вскоре вся Атланта заполнилась вещами с логотипом Nike. Они были в руках у людей, валялись на объектах, улицах, в гостиницах, торчали из бачков.

Камеры не могли не ловить людей с атрибутикой Nike рядом с олимпийскими символами. По мнению американских маркетологов, эта наглая стратегия привела к тому, что МОК сегодня так носится с авторскими правами и охотится за гифками в твиттере. Но в 1996 году представители Комитета только хватались за сердце, а боссы Reebok, заплатившие 50 миллионов долларов за сотрудничество, смотрели на конкурентов и думали: а что, так можно было?

Nike в это время запустил рекламу со звездой баскетбола Лизой Лесли, арендовал почти все рекламные щиты Атланты и обклеил фотографиями спортсменки со слоганом «Вы не выигрываете серебро. Вы проигрываете золото». Печатная реклама найков орала из журналов: «Если ты приехал сюда не за победой, то ты турист». Тогда бомбануло уже у спортсменов и простых граждан: наживка была проглочена вместе с крючком, и начались типичные для защитников морали разговоры об олимпийском духе, товариществе, дружбе соперников и прочих малореалистичных вещах. В ответ на это на улицах появились баннеры с Лесли «Я не рада просто быть здесь». Провокация сработала идеально – даже Олимпийский комитет США выступил против американской корпорации, которой только этого и было нужно: пиар не делится на черный и белый.

Координатор отдела маркетинга на Олимпиаде-1996 Майкл Пэйн до сих пор обижается. В книге «Вокруг Олимпиады» он писал: «Спортсмены, посвятившие жизни тренировкам и хотя бы попаданию на Игры, разозлились, что их выставляют неудачниками. Мы не собирались сидеть без дела и допустить, чтобы паразитический маркетинг Nike подорвал олимпийские идеалы».

Но вместо этого сам Пэйн едва не помял олимпийские духовные скрепы. Он был одним из организаторов встречи МОК, Олимпийского комитета США и представителей Nike, на которой атмосфера была настолько накалена, что дело едва не дошло до драки, а разговоры шли на повышенных тонах.

Истерика официальных лиц отрезвила Nike, и билборды с вызывающим слоганом оказались последней акцией компании на Играх-1996. Через четыре года найки стали официальным спонсором Олимпиады – и остаются до сих пор. Отчасти это связано с тем, что Reebok прямо перед Сиднеем соскочил с новой сделки, и МОК пришлось быть более сговорчивым с американцами. В компании тоже понимали: второй раз халяву им никто не простит – МОК как раз разработал свод правил, в числе прочего запрещающий спортсменам упоминать личных спонсоров в связи с Олимпиадой (в 2015-м это правило отменили).

Паразитическая кампания Nike 20-летней давности вошла в учебники маркетинга и до сих пор вызывает обсуждения об этичности провокаций маркетологов. Но два фактора защищают Nike от любой критики: во-первых, они делали то, что не было запрещено, а значит, были чисты с точки зрения законов; а во-вторых, если слоган про серебро и неудачников вызвал столько возмущения, то маркетологи оказались правы.

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