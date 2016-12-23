Eurosport
МОК проверит все пробы русских спортсменов на трех Олимпиадах
Владимир Путин считает обвинения бредом.
На основе второй части доклада Ричарда Макларена Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении 28 русских участников Олимпиады в Сочи, в чьих пробах есть следы вскрытия. Подозрительные анализы уже отправлены в Лозанну для повторной проверки.
Кроме Сочи, будут проанализированы допинг-пробы русских спортсменов на Олимпийских игр в Ванкувере и Лондоне.
«Эти действия являются непосредственным продолжением доклада профессора Макларена. МОК намерен выйти за рамки того, о чем говорила независимая комиссия», – заявил глава МОК Томас Бах.
Президент России Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции отверг утверждение Макларена о существовании в России государственной допинговой программы.
«В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга», – заявил Путин.