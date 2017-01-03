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Результаты проверки русских спортсменов с Олимпиады в Сочи обнародуют через два месяца

Результаты проверки русских спортсменов с Олимпиады в Сочи обнародуют через два месяца
Eurosport

Вчера в 12:37

Ричард Макларен потирает руки.

На основе второй части доклада Ричарда Макларена МОК начал расследование в отношении 28 русских участников Олимпиады в Сочи, в чьих пробах есть следы вскрытия. Подозрительные анализы были отправлены в Лозанну для повторной проверки.

«Нами была назначена комиссия, которая должна перепроверить пробы каждого спортсмена, выступавшего на Олимпиаде в Сочи. Результаты допинг-проб русских атлетов будут известны через два месяца, – цитирует члена МОК Герхарда Хейберга NRK. – Этот процесс не должен затягиваться, потому что в 2018 году состоится Олимпиада в Пхенчхане. Общественность должна знать обо всем происходящем».

Президент России Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции отверг утверждение Макларена о существовании в России государственной допинговой программы.

  • Кроме сочинских спортсменов, МОК перепроверит результаты допинг-проб атлетов, выступавших на Олимпиадах-2010 и 2012 годов.

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