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Компания ZA Sport стала техническим спонсором ОКР, сменив Bosco

Компания ZA Sport стала техническим спонсором ОКР, сменив Bosco
Eurosport

11 ч. назад

Экипировка сборной России сильно изменится.

«Компания ZA Sport была утверждена техническим спонсором Олимпийского комитета России», – заявил глава организации Александр Жуков.

  • Группа компаний Bosco di Ciliegi российского бизнесмена Михаила Куснировича была официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России с 2002 года.
  • Бренд ZA Sport создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году. Среди клиентов компании сборные России по волейболу и пляжному волейболу, волейбольные клубы «Динамо», «Уфимочка», «Локомотив», «Факел», «Ярославич» и другие.

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