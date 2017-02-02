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Компания ZA Sport стала техническим спонсором ОКР, сменив Bosco
Экипировка сборной России сильно изменится.
«Компания ZA Sport была утверждена техническим спонсором Олимпийского комитета России», – заявил глава организации Александр Жуков.
- Группа компаний Bosco di Ciliegi российского бизнесмена Михаила Куснировича была официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России с 2002 года.
- Бренд ZA Sport создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 году. Среди клиентов компании сборные России по волейболу и пляжному волейболу, волейбольные клубы «Динамо», «Уфимочка», «Локомотив», «Факел», «Ярославич» и другие.
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