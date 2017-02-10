Eurosport
Обесточенная «Маракана», бассейн с тиной и другая разруха олимпийских объектов Рио-2016
Все очень плохо.
«Маракана»
Легендарный стадион, принимавший ЧМ-1950, ЧМ-2014, церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016, обесточен и разграблен мародерами, вынесшими часть сидений. Компания, которой поручено поддерживать спортивный объект в надлежащем состоянии, через суд добивается снятия обязательств.
В региональных турнирах России поля выглядят лучше.
Олимпийский водный стадион
Арена заброшена, бассейн, удивлявший во время Олимпиады зеленой водой, покрыт тиной.
Олимпийская площадка для гольфа
Организаторы не заинтересовали местное население, и спустя полгода объект стоимостью в 20 млн долларов, построенный специально к Играм, был закрыт.
Схожая история постигла Велодром и Олимпийский теннисный центр, на котором Екатерина Макарова и Елена Веснина принесли России золото парного разряда. Объекты полностью закрыты для посетителей.
(Фото: Globo Esporte)
- Олимпийские игры-2016 прошли 5-21 августа.
- 7-18 сентября в Рио прошла Паралимпиада.