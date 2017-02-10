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Обесточенная «Маракана», бассейн с тиной и другая разруха олимпийских объектов Рио-2016

Обесточенная «Маракана», бассейн с тиной и другая разруха олимпийских объектов Рио-2016
Eurosport

21 мин. назад

Все очень плохо.

«Маракана»

Легендарный стадион, принимавший ЧМ-1950, ЧМ-2014, церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016, обесточен и разграблен мародерами, вынесшими часть сидений. Компания, которой поручено поддерживать спортивный объект в надлежащем состоянии, через суд добивается снятия обязательств.

«Маракана»

В региональных турнирах России поля выглядят лучше.

«Маракана»

Олимпийский водный стадион

Арена заброшена, бассейн, удивлявший во время Олимпиады зеленой водой, покрыт тиной.

Олимпийская площадка для гольфа

Организаторы не заинтересовали местное население, и спустя полгода объект стоимостью в 20 млн долларов, построенный специально к Играм, был закрыт.

Схожая история постигла Велодром и Олимпийский теннисный центр, на котором Екатерина Макарова и Елена Веснина принесли России золото парного разряда. Объекты полностью закрыты для посетителей.

Олимпийский стадион globoesporte.globo.com

(Фото: Globo Esporte)

  • Олимпийские игры-2016 прошли 5-21 августа.
  • 7-18 сентября в Рио прошла Паралимпиада.

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