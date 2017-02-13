Валерий Газзаев: «Самая совершенная система по борьбе с допингом – в России»

Зампредседатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поделился мнением, в какой стране меньше всего проблем с допингом и как с ним бороться. «Я считаю, что проблема допинга – общемировая, и с ней надо бороться. Самая совершенная система по борьбе с допингом – в России. На уровне Госдумы мы ввели уголовную ответственность. Комиссия Смирнова постоянно находится в сотрудничестве с МОК, но все равно продолжаются нападки на нас без доказательной базы.

Проблема допинга есть, но меня лично возмущает то, что если спортсмен принимает запрещенный препарат, то дисквалифицируют его, но не целые федерации. Почему мы стали исключением в этом плане? Им выгодно нас отстранять в плане спортивных результатов. Мы должны сражаться, вносить свои инициативы, это очень важно, и наша страна делает все возможное, чтобы спорт был чистым», – заявил Газзаев ТАСС.

После доклада Ричарда Макларена и перепроверки допинг-проб некоторых российских спортсменов лишили медалей, начиная с Олимпиады 2004 года.

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