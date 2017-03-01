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У легкоатлетки из Украины Виктории Терещук отняли бронзовую медаль Пекина-2008

У легкоатлетки из Украины отняли бронзовую медаль Пекина-2008
Eurosport

1 час назад

В организме спортсменки обнаружен туринабол.

Призерка Олимпийских игр в соревновании пятиборцев получила уведомление от МОК о положительной допинг-пробе. В анализах спортсменки нашелся туринабол, и Терещук обязана вернуть бронзовую медаль.

У Виктории есть 21 день, чтобы обжаловать решение и обратиться в арбитражный суд.

«Федерация пятиборья благодарна МОК за то, что он разработал систему обнаружения проступков, относящихся к Олимпийским играм.

Обязуемся сражаться за чистый спорт и защищать чистых спортсменов. Мы продолжим поддерживать надежную антидопинговую систему для того, чтобы закрепить уважение к честной игре, установленные нашим основателем, бароном Пьером де Кубертеном», – отреагировал Союз пятиборья.

  • На счету Виктории Терещук два золота чемпионата мира в Москве 2011 года.

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