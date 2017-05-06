Владимир Путин: «Я не исключаю, что Россия подаст заявку на еще одну Олимпиаду»

«Возможна ли подача заявки Москвы на Олимпиаду 2028? Кроме столицы, у нас есть много городов, которые могли бы потенциально принять летние Олимпийские игры. У нас есть Сочи, а также Санкт-Петербург и, возможно, Казань.

Мы не собираемся делать сейчас официальные заявления. В 2014 году наша страна успешно провела зимние игры в Сочи. Однако я не исключаю возможность, что Россия решит подать заявку на право принять еще одни Олимпийские игры», – цитирует Путина «Афиша».

В начале февраля 2017 года о возможности проведения Олимпиады в Петербурге заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Официально прием заявок на право проведения Олимпиады 2028 года откроется в 2019 году.

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