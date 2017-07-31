Eurosport
Париж примет летние Игры в 2024 году, Лос-Анджелес – в 2028-м
Договорились.
Международный олимпийский комитет объявил, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение летней Олимпиады-2028. Это означает, что Игры-2024 пройдут в Париже.
Согласно релизу МОК, организация выделит 1,8 миллиарда долларов оргкомитету Игр-2028.
- Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение Олимпиад 2024 и 2028 годов, но не было известно, какой из городов какие Игры примет.
- Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте