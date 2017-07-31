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Париж примет летние Игры в 2024 году, Лос-Анджелес – в 2028-м

Париж примет летние Игры в 2024 году, Лос-Анджелес – в 2028-м
Eurosport

4 ч. назад

Договорились.

Международный олимпийский комитет объявил, что Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение летней Олимпиады-2028. Это означает, что Игры-2024 пройдут в Париже.

Согласно релизу МОК, организация выделит 1,8 миллиарда долларов оргкомитету Игр-2028.

  • Лос-Анджелес и Париж были единственными кандидатами на проведение Олимпиад 2024 и 2028 годов, но не было известно, какой из городов какие Игры примет.
  • Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио.

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