Глава оргкомитета ОИ-2016 в Рио Карлос Артур Нузман арестован по подозрению в коррупции

Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман арестован федеральной полицией Бразилии по делу о подкупе членов МОК при выборе хозяина ОИ-2016 в Рио, сообщает Folha de S.Paulo.

В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме Нузмана в рамках расследования возможного подкупа голосов при выборе Рио столицей Олимпиады-2016. Вместе с Нузманом арестован экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер, работавший в оргкомитете Игр. В рамках операции расследуется покупка голоса экс-члена МОК и президента IAAF Ламина Диака за 2 млн долларов, которую должен был осуществить бизнесмен Артур Сезар Соареш де Менезес.

Бразильские СМИ сообщали, что МОК получил до старта соревнований информацию о том, что Рио-де-Жанейро мог завоевать право проведения Олимпийских игр 2016 года незаконным путем.

Летние Олимпийские игры в Рио прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

Россия заняла четвертое общекомандное место, завоевав 19 золотых, 17 серебрянных и 19 бронзовых медалей.

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