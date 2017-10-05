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Глава оргкомитета ОИ-2016 в Рио Карлос Артур Нузман арестован по подозрению в коррупции
Мужчина и его сообщник допрашиваются следователями.
Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман арестован федеральной полицией Бразилии по делу о подкупе членов МОК при выборе хозяина ОИ-2016 в Рио, сообщает Folha de S.Paulo.
В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме Нузмана в рамках расследования возможного подкупа голосов при выборе Рио столицей Олимпиады-2016. Вместе с Нузманом арестован экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер, работавший в оргкомитете Игр. В рамках операции расследуется покупка голоса экс-члена МОК и президента IAAF Ламина Диака за 2 млн долларов, которую должен был осуществить бизнесмен Артур Сезар Соареш де Менезес.
Бразильские СМИ сообщали, что МОК получил до старта соревнований информацию о том, что Рио-де-Жанейро мог завоевать право проведения Олимпийских игр 2016 года незаконным путем.
- Летние Олимпийские игры в Рио прошли с 5 по 21 августа 2016 года.
- Россия заняла четвертое общекомандное место, завоевав 19 золотых, 17 серебрянных и 19 бронзовых медалей.