Getty Images

Глава оргкомитета ОИ-2016 в Рио Карлос Артур Нузман арестован по подозрению в коррупции

Глава оргкомитета ОИ-2016 в Рио арестован по подозрению в коррупции
Р-Спорт

Вчера в 17:20

Мужчина и его сообщник допрашиваются следователями.

Глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман арестован федеральной полицией Бразилии по делу о подкупе членов МОК при выборе хозяина ОИ-2016 в Рио, сообщает Folha de S.Paulo.

В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме Нузмана в рамках расследования возможного подкупа голосов при выборе Рио столицей Олимпиады-2016. Вместе с Нузманом арестован экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер, работавший в оргкомитете Игр. В рамках операции расследуется покупка голоса экс-члена МОК и президента IAAF Ламина Диака за 2 млн долларов, которую должен был осуществить бизнесмен Артур Сезар Соареш де Менезес.

Бразильские СМИ сообщали, что МОК получил до старта соревнований информацию о том, что Рио-де-Жанейро мог завоевать право проведения Олимпийских игр 2016 года незаконным путем.

  • Летние Олимпийские игры в Рио прошли с 5 по 21 августа 2016 года.
  • Россия заняла четвертое общекомандное место, завоевав 19 золотых, 17 серебрянных и 19 бронзовых медалей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Какие-то ноунеймы из «Вегаса» устроили «Далласу» перебор, а сами сидят и улыбаются с блэкджеком

03:17
Популярные видео
Бобровский стартовал с шатаута, а Панарин оформил три ассиста в разгроме «Айлендерс» «Коламбусом»
 951 просмотров4 ч
Наместников и Кучеров забросили «Флориде» и, не поверишь, «Тампа» победила
 892 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться