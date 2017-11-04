Вера Брежнева пробежала с олимпийским факелом по улицам корейского Чеджу

Брежнева пробежала по улицам острова Чеджу в официальной форме предстоящих Игр.

«На эстафете я снова пережила день родом из детства. За тысячи километров от дома я почувствовала, как могут быть объединены люди из разных стран, даже со всеми трудностями перевода мы все разговариваем на одном языке – на языке мира, уважения и добра», – написала Брежнева в инстаграме.

Олимпийский огонь прибыл в Корею из Греции 1 ноября.

Олимпиада в корейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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