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Вера Брежнева пробежала с олимпийским факелом по улицам корейского Чеджу

Брежнева пробежала с олимпийским факелом по улицам корейского Чеджу
Eurosport

1 час назад

Российская певица украсила эстафету олимпийского огня.

Брежнева пробежала по улицам острова Чеджу в официальной форме предстоящих Игр.

«На эстафете я снова пережила день родом из детства. За тысячи километров от дома я почувствовала, как могут быть объединены люди из разных стран, даже со всеми трудностями перевода мы все разговариваем на одном языке – на языке мира, уважения и добра», – написала Брежнева в инстаграме.

  • Олимпийский огонь прибыл в Корею из Греции 1 ноября.
  • Олимпиада в корейском Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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