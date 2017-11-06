Getty Images

NY Times: МОК хочет запретить России использовать гимн на Олимпиаде-2018

NY Times: МОК хочет запретить России использовать гимн на Олимпиаде-2018
Eurosport

60 мин. назадИзменено 57 мин. назад

А еще российскую делегацию не пустят на церемонию открытия.

МОК может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане, но с суровыми ограничениями.

Должностные лица МОК рассматривают один из вариантов допуска россиян на Игры-2018, но при условии, что национальный гимн России не будет исполняться, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

  • Глава ОКР Александр Жуков 3 ноября заявил, что россияне откажутся выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом в случае отрицательного решения МОК.
  • Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Портленд» и «Хьюстон» забили 3 мяча – все очень порядочные

02:00
Популярные видео
Watts 35
 34 просмотров5 ч
Грустное видео для «Нью-Йорк Сити»: они вылетели и навсегда попрощались с Пирло
5 009 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться