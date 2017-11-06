NY Times: МОК хочет запретить России использовать гимн на Олимпиаде-2018

МОК может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане, но с суровыми ограничениями.

Должностные лица МОК рассматривают один из вариантов допуска россиян на Игры-2018, но при условии, что национальный гимн России не будет исполняться, а российская делегация не примет участия в церемонии открытия, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

Глава ОКР Александр Жуков 3 ноября заявил, что россияне откажутся выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом в случае отрицательного решения МОК.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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