МОК: «Информация о лишении России гимна на Олимпиаде – спекуляция»

Представитель МОК сообщил, что по сборной России пока не принято никакого решения.

«Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», – заявил представитель МОК.

Ранее New York Times сообщила, что МОК в связи с последними допинговыми скандалами в российском спорте может допустить сборную России до Олимпиады в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

МОК по итогам расследования независимой комиссии ВАДА о возможном применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи создал 2 комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом.

Первая комиссия занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи, вторая – проверкой информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

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