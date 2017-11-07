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МОК: «Информация о лишении России гимна на Олимпиаде – спекуляция»
Представитель Международного олимпийского комитета опроверг информацию New York Times.
Представитель МОК сообщил, что по сборной России пока не принято никакого решения.
«Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», – заявил представитель МОК.
- Ранее New York Times сообщила, что МОК в связи с последними допинговыми скандалами в российском спорте может допустить сборную России до Олимпиады в Пхёнчхане при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.
- МОК по итогам расследования независимой комиссии ВАДА о возможном применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи создал 2 комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом.
- Первая комиссия занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи, вторая – проверкой информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.
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