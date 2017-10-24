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Сочные античные фото и видео с церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2018

Сочные античные фото и видео с церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2018
Eurosport

1 час назад

Хорошо быть древним греком.

24 октября в греческой Олимпии, на развалинах храма богини Геры, был зажжен огонь зимних Игр-2018.

Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Катерина Леху.

Первый факелоносец – греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис

Второй факелоносец – южнокорейский футболист, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чи Сон.

  • До 31 октября эстафета будет проходить по территории Греции. 1 ноября, за сто дней до открытия Игр, олимпийский огонь достигнет Южной Кореи.
  • Огонь пронесут через 17 городов и провинций страны. Общая протяженность маршрута – 2018 км.
  • Церемония открытия Олимпиады пройдет в Пхёнчхане 9 февраля.

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