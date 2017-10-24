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Сочные античные фото и видео с церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2018
Хорошо быть древним греком.
24 октября в греческой Олимпии, на развалинах храма богини Геры, был зажжен огонь зимних Игр-2018.
Роль верховной жрицы исполнила греческая актриса Катерина Леху.
Первый факелоносец – греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис
Второй факелоносец – южнокорейский футболист, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чи Сон.
- До 31 октября эстафета будет проходить по территории Греции. 1 ноября, за сто дней до открытия Игр, олимпийский огонь достигнет Южной Кореи.
- Огонь пронесут через 17 городов и провинций страны. Общая протяженность маршрута – 2018 км.
- Церемония открытия Олимпиады пройдет в Пхёнчхане 9 февраля.
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