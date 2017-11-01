МОК хочет аннулировать результаты Александра Легкова и Евгения Белова на Олимпиаде в Сочи

МОК под руководством Дениса Освальда решила аннулировать результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по итогам доклада WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Игр в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Заседание комиссии Освальда, которое должно было определить судьбу отстраненных российских лыжников, прошло в понедельник в Лозанне. По его итогам комиссия не допустила Легкова и Белова до участия в ОИ-2018 в Пхёнчхане.

По информации ТАСС, Легков и Белов пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр, но имеют право подать апелляцию не позднее 2 ноября.

«Все результаты российских лыжников Легкова и Белова на Олимпиаде-2014 будут аннулированы. Так решила комиссия Освальда», – сообщил источник «Р-Спорт».

На Олимпиаде в Сочи Легков выиграл золото в марафоне на 50 км и серебро в эстафете 4x10.

Евгений Белов в Сочи медалей не выигрывал.

Игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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