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Две израильские журналистки обвинили члена МОК в домогательствах

Две израильские журналистки обвинили члена МОК в домогательствах
ТАСС

38 мин. назад

Алексу Гилади должно быть стыдно.

Две израильские журналистки обвинили члена МОК Алекса Гилади в домогательствах. Нери Ливне рассказала, что в 1999 году после рабочей встречи функционер приставал к ней на загородной вилле, куда они приехали для обсуждения ее трудоустройства на телевизионное шоу.

О непристойных предложениях Гилади также рассказала Ошрат Котлер, которая утверждает, что не сообщала об инциденте ранее из-за боязни. Девушка считала, что ситуация может негативно повлиять на ее карьеру.

«То, что делают взрослые люди в своих частных домах, является их личным делом. В любом случае у меня не было намерений причинить вред. Если мое поведение вызвало раздражение, я приношу глубокие извинения», – заявил 74-летний Гилади.

  • МОК готов изучить доказательства произошедшего, если они появятся.
  • Гилади является членом МОК с 1994 года. Он начинал карьеру в качестве спортивного комментатора на телевидении.
  • В 1996 году Гилади стал первым вице-президентом NBC Sports, в 2005 году возглавил израильскую телекомпанию «Кешет».
  • В 2013 году он был назначен заместителем главы координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпиаде 2020 года.

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