Светлана Журова: «Россия не должна безропотно соглашаться со всеми условиями МОК»

Бывшая конькобежка, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением относительно сборной России и Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Только представьте, что Медведевой запретят катать программу «Анна Каренина». Скажут, что слишком русская тема и узнаваемая, как запретили надевать заколки и красить ногти в цвета российского флага на чемпионате мира по легкой атлетике. Или запретят болельщикам петь гимн России на трибунах. Нарушившие будут депортированы из Кореи?

Мы хотим предупредить МОК, что есть предел терпения и выдумкам СМИ. Кстати, бойкотировать Игры я не призывала. Здесь наши журналисты постарались вложить мне в уста то, что я не говорила вообще, но им бы очень хотелось, чтобы звучало слово «бойкот».

Просто мы не должны безропотно соглашаться с их условиями. Кстати, Бах точно хотел бы, чтобы Россия участвовала на Олимпиаде», – заявила Журова.

Светлана Журова – Олимпийская чемпионка Турина-2006 и двукратная чемпионка мира.

МОК хочет пустить российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом и запретить российский гимн.

Олимпиада состоится в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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