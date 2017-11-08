Член Госдумы Дмитрий Свищев: «Родченков спасает шкуру, выполняя определенные условия новых хозяев»

«Родченков сейчас пытается спасает свою шкуру. Нашел себе новых хозяев, которые поставили ему определенные условия: очернить сборную России и тем самым получить себе вид на жительство в одной из заокеанских стран. Это предательство, непорядочность и хамское отношение. Хотя всегда его считали гениальным химиком, очень умным. Но многие умные ребята – они со странностями.

У Родченкова странность – это противозаконные действия. Когда он станет неинтересен, об него вытрут ноги и дадут пинок под задницу. Это судьба Родченкова. Во-первых, мы давно знали, что следственные органы работают над такой фигурой, как он. Сегодня мы услышали конкретные обвинения в его адрес.

Дело не в том, что он уничтожил пробы, что является уголовным преступлением. Он еще без ведома спортсменов принуждал употреблять их запрещенные препараты, которые не только могли повлиять на результат, но и нанести огромный ущерб здоровью спортсмена. Тем более что спортсмены не знали, что дается им под видом витаминов. Это серьезное преступление.

Любая страна, где он сейчас скрывается, обязана выдать этого негодяя для того, чтобы здесь были проведены необходимые следственные мероприятия – допросы и прочее. У нас самый гуманный суд, он примет меры, чтобы изолировать данного человека от общества. В сегодняшней международной ситуации маловероятно, что процедура выдачи будет вообще и будет быстрой.

Насколько США готовы пойти на это, сказать не могу. Тем более мы знаем, что он находится под защитой программы свидетелей. Дал всевозможные клятвы, в том числе и на Библии. До абсурда доходит дело. Но самое удивительное, что информацией пользуются люди, организации серьезные, которые даже не понимают, что сам гражданин Родченков находится под следствием», – заявил Свищев «Р-Спорт».

Родченков покинул Россию в ноябре 2015 года.

Бывший глава московского антидопингового центра стал главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте.

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