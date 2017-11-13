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Алексей Воевода: «Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери медали Сочи-2014»

Воевода: «Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери медали Сочи-2014»
Eurosport

25 мин. назад

Российский бобслеист не боится гостей.

Экс-бобслеист Алексей Воевода прокомментировал перепроверку сочинских допинг-проб российских спортсменов.

«А я скажу: «Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери». Вот и все. Просто давят. На военных уже не подавишь – страшно. Кто остались? Спортсмены.

Они думают: давайте спортсменов подавим. Еще и сейчас Олимпиада, выборы. Пытаются зайти с этой стороны», – заявил Воевода в эфире «Россия-1».

  • Алексей Воевода – 2-кратный олимпийский чемпион Сочи.
  • После Олимпиады-2014 бобслеист завершил карьеру и стал армрестлером.
  • Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда подозревает российских спортсменов в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

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