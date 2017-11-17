Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев предложил расстрел Родченкова

В эфире радио «Говорит Москва» мужчина распалился и призвал информатора ВАДА к высшей мере наказания. «Мы честны в отношении допинга. Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было. А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», – сообщил Тягачев.

На слова чиновника уже отреагировали в Германии. Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт возмутился в твиттере. «Как долго МОК будет терпеть это? Тягачев призвал расстрелять Родченкова, «как это сделал бы Сталин»! Абсолютно шокирующе. Не будет последствий? Бах опять промолчит?», – написал Зеппельт.

Ровно год назад почетный президент ОКР уже говорил о расправе: «В Китае расстреливают за такие дела. Не призываю повторять это у нас, но пару лет поработать «на стройках коммунизма» некоторым было бы неплохо», – мечтал Тягачев в ноябре 2016-го.

Ранее лыжникам Александру Легкову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, а так же Евгению Белову, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой пожизненно отказали в участии на Олимпиадах.

Основанием стал доклад Макларена по показанием Родченкова о допинговой системе в российском спорте.

Легков: «Если наши чистые допинг-пробы ничего не доказывают, то зачем мы их сдаем?»

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