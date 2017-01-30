МПК не допустил российских паралимпийцев до квалификации Игр-2018

Паралимпийский комитет России уведомил спортсменов о том, что Международный паралимпийский комитет не допустил их до участия в квалификации к зимним Играм в Пхёнчхане-2018. «ПКР получен ответ от МПК за подписью президента Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхёнчхане при конкретных гарантиях с нашей стороны.

В ответе господин Крейвен сообщил, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса МПК принял решение отклонить предложения ПКР», – сообщила пресс-служба российского комитета.

ПКР заявил, что спортсмены продолжат подготовку к Играм, несмотря на отстранение.

Паралимпийские Игры в Пхёнчхане пройдут в 2018 году с 9 по 18 марта.

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