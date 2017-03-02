Паралимпийцев переносили из самолета на руках из-за отсутствия в Чебоксарах оборудования

«В связи с отсутствием в аэропорту города Чебоксары специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета самостоятельно спустился по трапу самолета. На борту самолета находилось пять паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках», – говорится в сообщении Приволжского следственного управления на транспорте.

Следователи начали проверку по поводу случившегося после сообщений в медиа.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что спортсмен-паралимпиец, узнав о том, что региональный аэропорт не обладает достаточным, по его мнению, оснащением, устроил скандал и спустился с борта самостоятельно с помощью рук.

В Новочебоксарске со 2 по 4 марта пройдут Кубок России и первенство России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в помещениях.

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